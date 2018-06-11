Dolgularıyla Eleştirilere Maruz Kalan Meryem Uzerli Doğal Haline Dönmeye Karar Verdi

2011-2014 yılları arasında 'Muhteşem Yüzyıl'da oynayan Meryem Uzerli, yapımcı Timur Savcı'nın estetik yaptırmak yasak kuralına uymak zorunda olduğu için herhangi bir müdahale yaptırmamıştı. Dizinin bitmesini fırsat bilen oyuncu son iki yılda birçok işlem yaptırdı.

GÖZ ALTI, ŞAKAK VE DUDAKLARINA DOLGU YAPTIRDI

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Meryem Uzerli son 2 yılda göz altı, şakak ve dudaklarına dolgu yaptırdı. Ancak oyuncunun bu işlemleri beğenilmeyerek eleştirileri topladı.

"YÜZÜNÜ DÜZELT"

Son olarak ünlü bir yönetmenden de "Çok yazık, yüzünü düzelt" uyarısı alan 34 yaşındaki oyuncu yanlışından dönmek için harekete geçti.

DOĞAL HALİNE DÖNECEK

Oyuncu yüz ve dudaklarındaki dolguları eritmeye karar verdi. Bunun için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip doktoruyla buluşacak, doğal haline dönecek.