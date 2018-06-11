Dolgularıyla Eleştirilere Maruz Kalan Meryem Uzerli Doğal Haline Dönmeye Karar Verdi
Son dönemlerde yaptırdığı dolgu ile gündeme gelen oyuncu Meryem Uzerli, doğal haline dönmeye karar verdi
2011-2014 yılları arasında 'Muhteşem Yüzyıl'da oynayan Meryem Uzerli, yapımcı Timur Savcı'nın estetik yaptırmak yasak kuralına uymak zorunda olduğu için herhangi bir müdahale yaptırmamıştı. Dizinin bitmesini fırsat bilen oyuncu son iki yılda birçok işlem yaptırdı.
GÖZ ALTI, ŞAKAK VE DUDAKLARINA DOLGU YAPTIRDI
Posta Gazetesi'nin haberine göre, Meryem Uzerli son 2 yılda göz altı, şakak ve dudaklarına dolgu yaptırdı. Ancak oyuncunun bu işlemleri beğenilmeyerek eleştirileri topladı.
"YÜZÜNÜ DÜZELT"
Son olarak ünlü bir yönetmenden de "Çok yazık, yüzünü düzelt" uyarısı alan 34 yaşındaki oyuncu yanlışından dönmek için harekete geçti.
DOĞAL HALİNE DÖNECEK
Oyuncu yüz ve dudaklarındaki dolguları eritmeye karar verdi. Bunun için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip doktoruyla buluşacak, doğal haline dönecek.
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Fabrika ayarlarına geri dönse bile önüne gelenle yaşadıklarını silemez. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Çankaya nın göbeğinde yaşıyorum sokaklar çöpten geçilmiyor, belediye temizliyor 1 saat sonra suriyeliler batırıyor, yediklerini yerlere fırlatıyorlar, çöplerinin suları aka aka günün her saati kapının önüne atıyorlar, yazıkalr olsun bunlara pislik insanlar bunlarCevap Yaz Yayından KaldırAÇIK SÖZLÜ: Toplanıp dövün. Bizim semtimizde öyle yapıyorlar. . . Hepsi kuzu gibi. . .1 1 Yayından Kaldır
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Biz vergi verelim, her türlü prosedürü yerine getirelim zabıta maliye rahat vermesin, ama suriyeliler hiç bişeye bulaşmadan dükkan açsın ssk yok vergi yok bağkur derdi yok herşeyi benim paramla benim devletim karşılasın birde exra maaş versin bunlara, oh ne güzel hayat, benim mahallemde bizden çok suriyeli var, hepside öküz gibi sağlamlar dönsünler ülkelerine de toprakları için savaşsınlar rezil insanlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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siz kendi halinize bakın 2,5 milyon suriyeli daha geliyormuş.. siz aç kalın onlar tok her şeyden faydalansın burada...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır