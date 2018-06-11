Dolgularıyla Eleştirilere Maruz Kalan Meryem Uzerli Doğal Haline Dönmeye Karar Verdi

Dolgularıyla Eleştirilere Maruz Kalan Meryem Uzerli Doğal Haline Dönmeye Karar Verdi

Son dönemlerde yaptırdığı dolgu ile gündeme gelen oyuncu Meryem Uzerli, doğal haline dönmeye karar verdi

2011-2014 yılları arasında 'Muhteşem Yüzyıl'da oynayan Meryem Uzerli, yapımcı Timur Savcı'nın estetik yaptırmak yasak kuralına uymak zorunda olduğu için herhangi bir müdahale yaptırmamıştı. Dizinin bitmesini fırsat bilen oyuncu son iki yılda birçok işlem yaptırdı.

GÖZ ALTI, ŞAKAK VE DUDAKLARINA DOLGU YAPTIRDI

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Meryem Uzerli son 2 yılda göz altı, şakak ve dudaklarına dolgu yaptırdı. Ancak oyuncunun bu işlemleri beğenilmeyerek eleştirileri topladı.

"YÜZÜNÜ DÜZELT"

Son olarak ünlü bir yönetmenden de "Çok yazık, yüzünü düzelt" uyarısı alan 34 yaşındaki oyuncu yanlışından dönmek için harekete geçti.

DOĞAL HALİNE DÖNECEK

Oyuncu yüz ve dudaklarındaki dolguları eritmeye karar verdi. Bunun için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip doktoruyla buluşacak, doğal haline dönecek.

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YORUMLAR (14)

  • HUKUKÇU:
    Çankaya nın göbeğinde yaşıyorum sokaklar çöpten geçilmiyor, belediye temizliyor 1 saat sonra suriyeliler batırıyor, yediklerini yerlere fırlatıyorlar, çöplerinin suları aka aka günün her saati kapının önüne atıyorlar, yazıkalr olsun bunlara pislik insanlar bunlar
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    AÇIK SÖZLÜ: Toplanıp dövün. Bizim semtimizde öyle yapıyorlar. . . Hepsi kuzu gibi. . .
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  • HUKUKÇU:
    Biz vergi verelim, her türlü prosedürü yerine getirelim zabıta maliye rahat vermesin, ama suriyeliler hiç bişeye bulaşmadan dükkan açsın ssk yok vergi yok bağkur derdi yok herşeyi benim paramla benim devletim karşılasın birde exra maaş versin bunlara, oh ne güzel hayat, benim mahallemde bizden çok suriyeli var, hepside öküz gibi sağlamlar dönsünler ülkelerine de toprakları için savaşsınlar rezil insanlar
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  • HIMN:
    siz kendi halinize bakın 2,5 milyon suriyeli daha geliyormuş.. siz aç kalın onlar tok her şeyden faydalansın burada...
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