Dolar yükseldi mi? Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 26 Şubat dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,2275 bazında ilerleyen dolar bugün 7,2275
26 Şubat 2021,Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,2275 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,2275 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
26 Şubat Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,2300 TL
Dolar alış fiyatı : 7,2250 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,8275 lira seviyesinde kapattı.
26 Şubat Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 8,8300TL
Euro alış fiyatı : 8,8250 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 9,7852 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,7364
şeklinde belirlendi.