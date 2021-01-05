Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,8575 bazında ilerleyen dolar bugün 7,3825
6 Ocak 2020 Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,4325 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,3825Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
6 Ocak Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,3850TL
Dolar alış fiyatı : 9,0500 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,0550lira seviyesinde kapattı.
6 Ocak 2020 Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,0600TL
Euro alış fiyatı : 9,3450 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,0314 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,9814
şeklinde belirlendi.