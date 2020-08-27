Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,3990 bazında ilerleyen dolar bugün 7,4160

Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
27.08.2020 04:57 | Son Güncelleme: 27.08.2020 05:00

27 Ağustos döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 27 Ağustos 2020 Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,4180 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,3970 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

27 Ağustos Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,4000 TL

Dolar alış fiyatı : 7,3960 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,7425 lira seviyesinde kapattı.

27 Ağustos günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,7200 TL

Euro alış fiyatı : 8,7150 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,5326 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,7193 şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
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