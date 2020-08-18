Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,4225 bazında ilerleyen dolar bugün 7,3883 seviyelerinde seyrediyor. Peki, dolar ve euro 18 Ağustos 2020 ne kadar oldu, güncel kurlar kaç TL? İşte, detaylar...

Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
18.08.2020 04:57 | Son Güncelleme: 18.08.2020 05:00

18 Ağustos döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 18 Ağustos 2020 Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,4225 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,4225 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

18 Ağustos Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı : 7,4250 TL

Dolar alış fiyatı : 7,4200 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,7425 lira seviyesinde kapattı.

18 Ağustos günü ise Euro satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,7450 TL

Euro alış fiyatı : 8,7400TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,6406 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,6979 şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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