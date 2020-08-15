Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,3384 bazında ilerleyen dolar bugün 7,4090 seviyelerinde seyrediyor. Peki, dolar ve euro 15 Ağustos 2020 ne kadar oldu, güncel kurlar kaç TL? İşte, detaylar.

Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
15.08.2020 04:57 | Son Güncelleme: 15.08.2020 05:07

15 Ağustos döviz kuru aratılıyor. Dünya gündemine göre şekil alan dolar rekor kırdı mı? Euro ne kadar oldu? Döviz hareketlilikleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve Euro güne nasıl başladı? Güncel 15 Ağustos 2020 Cumartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,4090 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,3384 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

15 Ağustos Cumartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı : 7,3809 TL

Dolar alış fiyatı :7,3737 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 8,6755 lira seviyesinde kapattı.

15 Ağustos günü ise Euro satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,7197 TL

Euro alış fiyatı : 8,7121 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,5747 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,7004 şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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