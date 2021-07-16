Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 16 Temmuz Cuma dolar, EURO!
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 16 Temmuz Cuma dolar, EURO!

Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 16 Temmuz Cuma dolar, EURO!
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Merkez bankası dolar kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,5274 bazında ilerleyen dolar bugün 8,5274. 14 bin dolar kaç TL?

16 Temmuz2021, Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Dolar kaç TL? Bugün dolar ne kadar? EURO, dolar alış fiyatı!

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,4425 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,5274Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

16 Temmuz2021, Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,5283TL

Dolar alış fiyatı : 8,5265 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,1015 lira seviyesinde kapattı.

16 Temmuz2021, Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 10,1064 TL

Euro alış fiyatı : 10,0967 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,8353 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,8252

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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