Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 14 Nisan dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,1325 bazında ilerleyen dolar bugün 8,1325
14 Nisan 2021, Çarşamba döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,1325 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,1325 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
14 Nisan Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,1350 TL
Dolar alış fiyatı : 8,1300 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,7000 lira seviyesinde kapattı.
14 Nisan Çarşamba günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,7050 TL
Euro alış fiyatı : 9,6950 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,2036 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,1477
şeklinde belirlendi.