Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 7 Nisan dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,1175 bazında ilerleyen dolar bugün 8,1175
7 Nisan 2021, Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,1175 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,1175 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
7 Nisan 2021, Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,1200 TL
Dolar alış fiyatı : 8,1150 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,6150 lira seviyesinde kapattı.
7 Nisan 2021, Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,6200 TL
Euro alış fiyatı : 9,6100 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,2681 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,2119
şeklinde belirlendi.