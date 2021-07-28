Dolar ne kadar? Bugün dolar ne kadar? 29 Temmuz Perşembe dolar, euro ne kadar?
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,5575 bazında ilerleyen dolar bugün 8,5575. Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
29 Temmuz Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar ne kadar? Bugün dolar ne kadar? 29 Temmuz Perşembedolar, euro ne kadar?
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,5575 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,5575 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
29 Temmuz Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :8,5600 TL
Dolar alış fiyatı : 8,5550 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,0700 lira seviyesinde kapattı.
29 Temmuz Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 10,0750 TL
Euro alış fiyatı : 10,0650 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 11,8909 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,8316
şeklinde belirlendi.