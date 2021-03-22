Dolar Altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları...
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Dolar Altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları...

22.03.2021 00:09 | Son Güncelleme: 22.03.2021 00:14
Dolar Altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları...

Dolar Altın ne kadar? 1 Gram altın kaç tl? Gram altın, çeyrek altın, tam atın ne kadar soruları Dolar TL kurundaki son değişikliklerden sonra gündeme bomba gibi düştü. Altın fiyatları, dolar/TL TCMB'de Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde 8.35'e kadar çıkmasının ardından yükselişe geçti. Peki, Dolar Altın ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın fiyatları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin ardından sığ işlemlerde dolar/TL kuru ilk fiyatlamalarda önceki haftanın kapanışına göre yükseliş kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL ve altın fiyatları yükselişe geçti.

ALTIN NE KADAR?

Asya borsalarının erken saatte açılması ile birlikte dolar kurunda hareketlilik yaşanıyor. Bloomberg'deki güncel rakamlara göre, Dolar saat 23.23 itibariyle 8.25'den işlem görüyor. Bu durumun altın fiyatları üzerinde yapacağı etki ise yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Buna göre, güncel ve canlı altın fiyatları bugün ne kadar? İşte ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları…

GRAM ALTIN

Alış: 404,57

Satış: 404,83

ATA ALTIN

Alış: 2.754,00

Satış: 2.843,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.774,00

Satış: 2.816,00

YARIM ALTIN

Alış: 1.341,00

Satış: 1.384,00

TAM ALTIN

Alış: 2.676,51

Satış: 2.731,35

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 373,37

Satış: 401,81

ÇEYREK ALTIN

Alış: 672,00

Satış: 694,00

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Asya'da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2'ye kadar yükselişle 8,3880'e kadar çıktı

Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

Kavcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır.

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