Dolar 3,60 TL Seviyesini Gördü
İstanbul Kapalıçarşı'da dünkü işlemlerde, Mayıs ayından bu yana ilk kez 3.56 seviyesinin üzerini gören dolar/TL kuru bugün 3.60 seviyesini gördü.
Haftaya 3.51'li seviyelerde başlayan kur, yurtdışı tarafındaki olumlu verilerin etkisi ve küresel merkez bankalarının 'şahin' (aktif, agresif) tavır benimsemeye başlamaları ile kademeli yükselişe geçti
İstanbul Kapalıçarşı'da dünkü işlemlerde, Mayıs ayından bu yana ilk kez 3.56 seviyesinin üzerini gören dolar/TL kuru bugün 3.60 seviyesini gördü.