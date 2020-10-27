'Dolar 1.7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda' yazan forum üyesi mesajı güncelledi!

2008 yılında girdiği entry ile gündeme gelen "Dolar 1.7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda" diyen kullanıcı yeniden gündeme geldi! Yıllar sonra hesabına giren ve açıklamasında doların yeni fiyatını yazan kullanıcı güldürürken düşündürdü. Peki, 2008'de dolar ne kadardı? 2020'de dolar ne kadar? blackankas forum kullanıcısı ne yazdı? Dolar ne kadar?