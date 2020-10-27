'Dolar 1.7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda' yazan forum üyesi mesajı güncelledi!
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'Dolar 1.7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda' yazan forum üyesi mesajı güncelledi!

27.10.2020 13:41 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:46
'Dolar 1.7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda' yazan forum üyesi mesajı güncelledi!

2008 yılında girdiği entry ile gündeme gelen "Dolar 1.7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda" diyen kullanıcı yeniden gündeme geldi! Yıllar sonra hesabına giren ve açıklamasında doların yeni fiyatını yazan kullanıcı güldürürken düşündürdü. Peki, 2008'de dolar ne kadardı? 2020'de dolar ne kadar? blackankas forum kullanıcısı ne yazdı? Dolar ne kadar?

Dolar kurunun arttığı ilk zamanlardan birinde girilen entry, yıllardır eğlenceli konularda geçiyor. Artan bilgisayar fiyatlarından yakınan kullanıcıların duygularına tercüman olan kullanıcı geri döndü!

DOLAR 1.7 OLMUŞ BİLGİSAYAR ALINMAZ BU ZAMANDA

Bilgisayarlar başta olmak üzere bütün donanım ürünlerinin fiyatları hızla yükselmeye devam ederken akıllara sürekli gelen blackankas kullanıcısının yazdığı yazı yıllardır unutulmuyor.

'Dolar 1.7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda' yazan forum üyesi doları güncelledi!

2020'nin ilk günlerinde 2 bin TL civarına bulunan başlangıç seviyesindeki dizüstü bilgisayarların fiyatları, artık 5 bin TL seviyesine dayanmış durumda.

BLACKANKAS'DAN DOLAR 1.7 OLMUŞ'A GÜNCELLEME GELDİ

Forum kullanıcısı 12 yıl sonra dolar kuru hakkında mesajını güncelledi:

'Dolar 1.7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda' yazan forum üyesi doları güncelledi!

Bazı sosyal medya kullanıcıları bunu shop zannetse de mesajın geçmişine bakıldığında gerçek olduğu belirlendi.

'Dolar 1.7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda' yazan forum üyesi doları güncelledi!

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