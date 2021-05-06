Dolandırıcılıktan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Konya'da yakalandı

Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını aracı olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Konya'da yakalandı.

Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını aracı olarak kullanarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Konya'da yakalandı.

Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan firari Umut Ç'nin (24) Konya'da bir evde saklandığını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi Emiroğlu Sokak'taki eve yaptıkları baskında Umut Ç'yi gözaltına aldı.

Umut Ç'nin Bursa, Ankara, İzmir, Elazığ ve Kastamonu'daki mahkemelerce, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan arandığı, 11 suçtan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler