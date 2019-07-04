Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı beldesinin eski belediye başkanı ve CHP eski milletvekili Remzi Özen, dolandırıcılara 2 milyon TL kaptırdı. Çeşme Belediye Başkanlığı için, 31 Mart seçimlerinde aday adayı olan Özen, iddiaya göre kendisini telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişilere inandı. Yeni Asır Gazetesi'nden Fatih Şendil'in haberine göre; telefon dolandırıcıları Özen'e, adının ve banka hesaplarının bölücü terör örgütü PKK'nın eylemlerine karıştığını söyledi.Dolandırıcılar 'Durum ciddi' diye korkuttukları Özen'e MİT'le birlikte bir operasyon yaptıklarını, bankadaki 2 milyon lirasını çekerek kimseye haber vermeden kendilerine getirmesini istedi.

PARAYI URFA'YA GÖTÜRDÜ

Tuzağa düştüğünün fark edemeyen Özen, bankadaki hesabından 2 milyon lirayı çekerek dolandırıcılardan ikinci komutu bekledi. Bu kez arayan dolandırıcı kendisini emniyet amiri olarak tanıtarak parayı, Urfa Akçakale'ye getirmesini istedi. Otomobiliyle Çeşme'den yola çıkan Özen, 1357 kilometre sonra Urfa Akçakale'ye ulaşarak polis sandığı dolandırıcılara parayı verdi.

ARADI ULAŞAMADI, ŞİKAYETÇİ OLDU

Parayı teslim ettikten sonra, görevi tamamladığını söylemek için emniyet amiri sandığı kişiyi arayan ancak ulaşamayan Özen dolandırıldığını anladı. Özen, Alaçatı Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.