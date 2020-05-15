80 yaşındaki kadını dolandıran şüpheliler, dövme detayı sayesinde yakalandı
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80 yaşındaki kadını dolandıran şüpheliler, dövme detayı sayesinde yakalandı

Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtarak, 80 yaşındaki kadını dolandıran şüpheliler yakalandı. Yaşlı kadının 50 bin TL değerindeki altınını çalan zanlılardan birinin dövmesi, ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Dövme detayının ele verdiği zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

80 yaşındaki kadını dolandıran şüpheliler, dövme detayı sayesinde yakalandı
15.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:13

Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp 80 yaşındaki kadının 50 bin TL'sini dolandıran 2 kişi, şüphelilerden birinin kolundaki dövme sayesinde yakalandı.

YAŞLI KADINI KANDIRARAK, 50 BİN TL DEĞERİNDE ALTINI ÇALDILAR

Merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan T.K, kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Adına 20 adet GSM hattı çıkartıldığı ve suçlarda kullanıldığı yalanı ile kandırılan T.K, korkuya kapılarak, 50 bin TL değerindeki altını, poşet içerisinde şüphelilere verdi. Durumdan şüphelenen T.K, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

80 yaşındaki kadını dolandıran şüpheliler, dövme detayı sayesinde yakalandı

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN DÖVMESİ EKİPLERİN DİKKATİNDEN KAÇMADI

Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Bir haftalık titiz çalışmanın ardından şüphelilerden birinin dövmesi dikkat çekti. Kimliği tespit edilen M.B. (20) ve F.L. (28) ikamet ettikleri Adana'da yakalandı. Mersin'e getirilen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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