Dokuz Çocuğu Telefon Ekranında

Oğullarıyla AVM'de alışveriş yapan sanatçı İzzet Yıldızhan, objektiflere poz verdiği sırada çocuklarına olan düşkünlüğü bir kez daha gözler önüne serdi.

Yıldızhan, elindeki cep telefonun ekranında dokuz çocuğunu kolajlanmış fotoğrafları olması dikkatlerden kaçmadı.

Yıldızhan, "Benim ailem ve çocuklarım kırmızı çizgimdir" dedi.

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