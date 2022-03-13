Dokuz Çocuğu Telefon Ekranında
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Üç yıl önce İzmir'e yerleşen İzzet Yıldızhan, sahnesi için İstanbul'a geldi. Dokuz çocuk sahibi olan iş insanı ve sanatçı, önceki gün oğulları Mustafa ve Ali Yuşa ile Zorlu AVM'de objektiflere takıldı.
Oğullarıyla AVM'de alışveriş yapan sanatçı İzzet Yıldızhan, objektiflere poz verdiği sırada çocuklarına olan düşkünlüğü bir kez daha gözler önüne serdi.
Yıldızhan, elindeki cep telefonun ekranında dokuz çocuğunu kolajlanmış fotoğrafları olması dikkatlerden kaçmadı.
Yıldızhan, "Benim ailem ve çocuklarım kırmızı çizgimdir" dedi.
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