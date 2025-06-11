Dokunmayın Şabanıma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dokunmayın Şabanıma filmi ne zaman, nerede çekildi?

Dokunmayın Şabanıma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dokunmayın Şabanıma filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dokunmayın Şabanıma filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dokunmayın Şabanıma konusu, özeti ve Dokunmayın Şabanıma oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Dokunmayın Şabanıma filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Dokunmayın Şabanıma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dokunmayın Şabanıma filmini izleyecek olanların merak ettiği Dokunmayın Şabanıma konusu nedir, Dokunmayın Şabanıma oyuncuları kimler ve Dokunmayın Şabanıma özeti gibi konuları inceliyoruz.

DOKUNMAYIN ŞABANIMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şoförlük yapan Şaban çapkınlığa meraklı biridir. Ancak kadınları rahatsız ettiği için tutuklanır. Gözaltındayken eski arkadaşı Ökkeş ile karşılaşır. Ökkeş'in babası oğlunu, arkadaşının kızı Oya ile evlendirmek ister. Evlenmek istemeyen Ökkeş, yerine Şaban'ı geçirir. Bu sırada Oya da evleneceği adamı tanımak için evin hizmetçisi ile yer değiştirir. Yer değiştirip Oya'nın evine giden Ökkeş ve Şaban evin hizmetçisi kılığına giren Oya'ya âşık olur. Oya için birbirileriyle zorlu bir mücadeleye gireceklerdir.

DOKUNMAYIN ŞABANIMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU


Yönetmeni : Osman F. Seden

Oyuncular: Kemal Sunal; Ahu Tuğba; Halit Akçatepe; Ercan Yazgan

DOKUNMAYIN ŞABANIMA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

YAPIM YILI : 1979

Dokunmayın Şabanıma filmi İstanbul'da çekilmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Ümit Özdağ hakkında karar verildi
DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı: Faydalı olacağını düşünüyoruz

DEM Parti, Öcalan'ın görüşmek istediği 5 kişinin ismini paylaştı
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu

5 büyükşehirde seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Tottenham'ın yıldızı Maddison Galatasaray formasını giydi, taraftarları heyecan bastı

Dünyaca ünlü isim Galatasaray formasını giydi taraftarı heyecan bastı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elizabeth Hurley'den cesur kutlama! 60 yaşına çıplak girdi

Ünlü oyuncudan cesur kutlama! Yeni yaşına çıplak girdi
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Togg T10F yollara çıkmaya hazırlanıyor! İşte beklenen satış fiyatı

Togg'un yeni modeli yollara çıkıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme

Bakanlık binlerce kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeyi duyurdu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olma yolunda

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ronaldo ile takım arkadaşı oluyor
Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit

Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Savaşın izlerini silecek hamle! İkinci el araçlar tırlarla Suriye'ye taşınıyor

Suriye'de savaşın izlerini silecek dev bir adım daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.