Dokunmayın Şabanıma filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dokunmayın Şabanıma filmi ne zaman, nerede çekildi?

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DOKUNMAYIN ŞABANIMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şoförlük yapan Şaban çapkınlığa meraklı biridir. Ancak kadınları rahatsız ettiği için tutuklanır. Gözaltındayken eski arkadaşı Ökkeş ile karşılaşır. Ökkeş'in babası oğlunu, arkadaşının kızı Oya ile evlendirmek ister. Evlenmek istemeyen Ökkeş, yerine Şaban'ı geçirir. Bu sırada Oya da evleneceği adamı tanımak için evin hizmetçisi ile yer değiştirir. Yer değiştirip Oya'nın evine giden Ökkeş ve Şaban evin hizmetçisi kılığına giren Oya'ya âşık olur. Oya için birbirileriyle zorlu bir mücadeleye gireceklerdir.





DOKUNMAYIN ŞABANIMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmeni : Osman F. Seden

Oyuncular: Kemal Sunal; Ahu Tuğba; Halit Akçatepe; Ercan Yazgan

DOKUNMAYIN ŞABANIMA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

YAPIM YILI : 1979

Dokunmayın Şabanıma filmi İstanbul'da çekilmiştir.