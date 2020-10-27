Silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay Sarıkaya eve çağırdığı doktoruna muayene oldu
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Silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay Sarıkaya eve çağırdığı doktoruna muayene oldu

27.10.2020 07:39 | Son Güncelleme: 27.10.2020 08:59

Geçtiğimiz günlerde sahte isimle gece yarısı hastaneye giderek göğüs silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay Sarıkaya'nın evine doktor geldi. 1 saat evinde kalan doktoru yolcu ederken görüntülenen oyuncu, soruları cevapsız bıraktı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde göğüslerine taktırdığı silikonları yenilettiği haberleriyle gündeme geldi. Gece yarısı hastaneye giden oyuncunun sahte isimle kayıt yaptırdığı öne sürülmüş, gittiği hastaneden yapılan basın açıklamasında "Bu iddialar asılsızdır. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7-8 Ekim tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur" denilmişti.

HASTANENİN ARACIYLA GELDİ

Önceki gün bir doktor, hastanenin aracıyla Serenay Sarıkaya'nın evine geldi. Ünlü oyuncuyu muayene eden doktor, 1 saat süren görüşmenin ardından evden ayrıldı. Serenay Sarıkaya doktora aracına kadar eşlik etti. Bahçede köpeğiyle birlikte görüntülenen oyuncu, sorulara yanıt vermedi. Sarıkaya, arkası dönük şekilde muhabirlere el sallayarak evine döndü.

Silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay Sarıkaya eve çağırdığı doktoruna muayene oldu

Kaynak: Hürriyet

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Haber Yorumları (1)
GADDAR: ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN. . . HERKESİN MERAKTAN DÖVÜNÜP DURDUĞU BİR HABER HAKKINDA KAMUOYUNU AYDINLATTIĞINIZ İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLER. . . . CEP TELEFON NUMARAMI VEREYİM, SERENAY BACIMIN SİLİKONLARI YİNE PATLARSA GECE SAAT KAÇ OLURSA OLSUN MUTLAKA BİLGİ VERİN !!!!
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