Silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay Sarıkaya eve çağırdığı doktoruna muayene oldu

Geçtiğimiz günlerde sahte isimle gece yarısı hastaneye giderek göğüs silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay Sarıkaya'nın evine doktor geldi. 1 saat evinde kalan doktoru yolcu ederken görüntülenen oyuncu, soruları cevapsız bıraktı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde göğüslerine taktırdığı silikonları yenilettiği haberleriyle gündeme geldi. Gece yarısı hastaneye giden oyuncunun sahte isimle kayıt yaptırdığı öne sürülmüş, gittiği hastaneden yapılan basın açıklamasında "Bu iddialar asılsızdır. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7-8 Ekim tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur" denilmişti.

HASTANENİN ARACIYLA GELDİ

Önceki gün bir doktor, hastanenin aracıyla Serenay Sarıkaya'nın evine geldi. Ünlü oyuncuyu muayene eden doktor, 1 saat süren görüşmenin ardından evden ayrıldı. Serenay Sarıkaya doktora aracına kadar eşlik etti. Bahçede köpeğiyle birlikte görüntülenen oyuncu, sorulara yanıt vermedi. Sarıkaya, arkası dönük şekilde muhabirlere el sallayarak evine döndü.

Kaynak: Hürriyet