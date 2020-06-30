Doktorları darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Doktorları darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki doktoru darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

30.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:54

İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki doktoru darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karabağlar 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimleri Savaş Avcı ve Mehmet Akça'yı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ç.Ş. (37) ile Ç.D. (21) ve Ç.V'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.D. ve Ç.V. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, Ç.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı, sağlık ocağındaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bahçede bekleyen maskesiz 2 kişinin doktorlarla tartıştığı ve bir anda koşmaya başlayıp saldırdıkları gözüküyor.

Olay

Karabağlar 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezine dün gelen gelen iki kişi, muayene için aile hekimi Savaş Avcı'nın odasında doktorun maske takma uyarısında bulunması üzerine tartışmıştı. Dışarıda bekleyen hasta yakınının da içeriye girmesiyle 3 kişi Avcı ve araya girmek isteyen aile hekimi Mehmet Akça'yı kafasına sert cisimle vurarak yaralamıştı.

Yaralanan 2 doktor, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, olay yerinden kaçan kadın şüpheli Ç.Ş, Ç.D. ve Ç.V. polis ekiplerince yakalanmıştı.

Doktorları darbeden 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kaynak: AA

Manşet

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