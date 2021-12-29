Doktorlara saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi(2) - Haberler
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Doktorlara saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi(2)

Doktorlara saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi(2)
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIZonguldak'ta hasta yakınının ameliyata alınmadığını iddia edip iki doktora saldıran H.B., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ZONGULDAK (DHA) - TUTUKLANDI

Zonguldak'ta hasta yakınının ameliyata alınmadığını iddia edip iki doktora saldıran H.B., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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