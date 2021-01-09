Koluna çelik tel saplanan işçinin imdadına itfaiye yetişti

Sivas'ta bir işçinin koluna çelik tel saplandı. Doktorlar, çelik teli çıkartabilmek için itfaiyeden yardım istedi. Müdahale sonrasında tellerden kurtartılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.