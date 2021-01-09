Koluna çelik tel saplanan işçinin imdadına itfaiye yetişti
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Koluna çelik tel saplanan işçinin imdadına itfaiye yetişti

09.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:50
Koluna çelik tel saplanan işçinin imdadına itfaiye yetişti

Sivas'ta bir işçinin koluna çelik tel saplandı. Doktorlar, çelik teli çıkartabilmek için itfaiyeden yardım istedi. Müdahale sonrasında tellerden kurtartılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sivas şehir merkezi Uzuntepe Mahallesinde bir şantiyede çalışan 22 yaşındaki E.K. isimli işçinin koluna, burgulu çelik tel saplandı.

İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİLER

Kazazede Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar işçinin kolunu delip geçen çelik tel parçalarını çıkartmakta güçlük çekince itfaiyeden yardım istedi. Hastane aciline giden Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, özel donanımlar kullanarak telleri kesmeyi başardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Genç işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Koluna çelik tel saplanan işçinin imdadına itfaiye yetişti
Koluna çelik tel saplanan işçinin imdadına itfaiye yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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