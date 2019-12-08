Doktorlar dernek çatısı altında toplandı
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Doktorlar dernek çatısı altında toplandı

Malatya'da Doktorlar dernek çatısı altında toplandı.

08.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:46
Doktorlar dernek çatısı altında toplandı

'da Doktorlar dernek çatısı altında toplandı.


Malatya Aile Hekimliğini Geliştirme Derneği (MAHGED) Başkanı Dr. Vahap Almasulu ile Dr. , Dr. Mustafa Yılmaz, Dr. Gökhan , Dr. Yasin Karaoğlu ve Dr. Öcal Karaoğlu'ndan oluşan yönetim kurulu üyeleri, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Recep Bentli'yi ziyarette bulundular.


MAHGED Başkanı Dr. Vahap Almasulu, derneğin kurulma amaçları ve çalışmalarını, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Recep Bentli'ye iletip, sorunlarını dile getirdi.


Genelde istişare şeklinde geçen ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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