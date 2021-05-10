Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi (6)
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Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi (6)

Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi (6)
Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel

'BENİ BIRAKACAĞINI SÖYLEDİ; KENDİMİ KAYBETTİM, DARBETTİM, BIÇAKLADIM'Ankara'da eşi kadın doğum uzmanı Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldüren ve tutuklanan Mehmet Erdoğan, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, eşi ile tartıştıklarını söyledi.

'BENİ BIRAKACAĞINI SÖYLEDİ; KENDİMİ KAYBETTİM, DARBETTİM, BIÇAKLADIM'

Ankara'da eşi kadın doğum uzmanı Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldüren ve tutuklanan Mehmet Erdoğan, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, eşi ile tartıştıklarını söyledi. Mehmet Erdoğan, "Tartışma sırasında beni tehdit etti. Beni başkasıyla aldattığını, beni bırakacağını söyledi. Kendimi kaybettim; darbettim, bıçakladım. Pişmanım" dedi.Mehmet Erdoğan, Zeynep Erdoğan'ın oğlu A.A.'yı ise annesini o halde görmemesi için odaya kapatıp, ellerini bağladığını, kesinlikle darbetmediğini ileri sürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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