Doktor Zeynep'i öldüren 8 aylık eşi: 'Yakışıklı değilsin' dedi (4)

EŞİNİ BIÇAKLAYIP, OĞLUNU BAĞLAMIŞAnkara'da Mehmet Erdoğan'ın, eşi kadın doğum uzmanı Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

EŞİNİ BIÇAKLAYIP, OĞLUNU BAĞLAMIŞ

Ankara'da Mehmet Erdoğan'ın, eşi kadın doğum uzmanı Dr. Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şüpheli Mehmet Erdoğan'ın (45) eşi Zeynep Erdoğan ile 1,5 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştıkları, 14 Ağustos 2020 tarihinde evlendikleri öğrenildi. Çiftin sürekli tartıştığı, olay günü çıkan tartışma sonucu şüpheli Mehmet Erdoğan'ın Zeynep Erdoğan'ı bıçakla göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürdüğü, eşinin oğlu A.A.'yı (16) ip ile bağlayarak kaçtığı belirtildi. A.A.'nın ipten kurtulup, elindeki iple dışarıya çıkarak yardım istediği öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ UYGULANMIŞÖte yandan Mehmet Erdoğan'ın daha önce eşi Zeynep Erdoğan'ı tehdit ettiği de ortaya çıktı. Zeynep Erdoğan'ın tehdit olayının ardından eşini şikayet ettiği ve bunun üzerine Mehmet Erdoğan'a yönelik 'önleyici tedbir' kararı verildiği belirtildi. Ayrıca yine Zeynep Erdoğan'ın geçen yıl 18 Kasım'daki talebi doğrultusunda Mehmet Erdoğan'a yönelik Ankara Batı 12'nci Aile Mahkemesince 180 gün uzaklaştırma tedbiri uygulandığı ve olay tarihinde bu tedbir kararının bulunduğu belirlendi.ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VARÖte yandan şüpheli Mehmet Erdoğan'ın 'tehdit' suçunun yanında farklı suçlardan da kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Mehmet Erdoğan'ın, 'güveni kötüye kullanma', 'otodan hırsızlık', 'suç eşyasını kullanma', 'suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi', 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması', 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'açıktan hırsızlık', 'tehdit', 'dolandırıcılık' suçlarından 13 suç kaydının olduğu öğrenildi. Mehmet Erdoğan'ın en son 'dolandırıcılık' suçundan girdiği cezaevinden pandemi nedeniyle çıktığı da belirtildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ