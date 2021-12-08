Doktor muayenesine gitti bir daha eve dönmedi! Almanya, sırra kadem basan Türk'ü arıyor

Mühlheim Main Bahnhofstrasse'deki doktor randevusu için 2 kasım salı günü saat 15.10'da evden ayrılan 83 yaşındaki Hasan Çelebi isimli Türk vatandaşı, bir daha evine dönmedi. Yaşlı adamın eve dönmemesinin ardından ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu.

ŞU ANA KADAR İZİNE RASTLANMADI

Ailenin ihbarı üzerine adamın kaybolduğu bölgede arama kurtarma helikopterini devreye sokan Alman polisi, şu ana kadar adamla ilgili herhangi bir ize rastlamadı. Polis ekipleri, Çelebi'nin ilaca ihtiyacı olduğunu ve gören vatandaşların kendilerine haber vermelerini istedi.

83 yaşındaki Hasan Çelebi

KAYIP İLANINDA PROFİLİNDEN BAHSETTİLER

Polis ekipleri, yaşlı adamın bulunmasını kolaylaştırmak adına sokaklara da ilan astı. Hasan Çelebi'yle ilgili bilgilere yer verilen ilanda şunlar yer aldı:

Hasan Çelebi yaklaşık 1.68 metre boyundadır.

Çok zayıftır.

Gözlük takıyor ve bıyığı var.

Salı günü kaybolduğunda üzerinde açık mavi gömlek, lacivert kazak, zeytin yeşili ceket ve kırmızı ayakkabılar vardı.

Çelebi'yi görenlerin bizimle irtibata geçmesini istiyoruz.

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