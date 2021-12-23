Doktor, muayene ettiği çocuğun babası tarafından darbedildi

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinde görevli doktor Hüseyin Akdoğan, çocuk hastayı muayene ettiği sırada başka bir doktorla konuşarak muayeneyi geciktirdiği iddiasıyla anne C.Y. ile tartıştı. Bir süre sonra hastaneye gelen kadının kocası ile arkadaşı Dr. Akdoğan'ı darbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanma talebiyle adliyeye sevkedildi.

Olay, Tarsus Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre anne C.Y., rahatsız olan çocuğu Y.Y.'yi Tarsus Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Dr. Hüseyin Akdoğan, çocuğu muayene edeceği sırada iddiaya göre, diğer bir doktorla hastası hakkında kısa süreli fikir alışverişinde bulundu. Bu duruma tepki gösteren çocuğun annesi C.Y., Dr. Hüseyin Akdoğan ile tartıştı. Tartışmanın sona ermesinden sonra çocuğu tedavi eden Dr. Akdoğan'ın yanına bir süre sonra baba E.Y., geldi. E.Y., yanında arkadaşı M.Y ile acil servise girer girmez görevli Akdoğan ile tartışarak, darbetti. Olayın büyümesiyle özel güvenlik görevlileri araya girdi. Daha sonra gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y., ve arkadaşı M.Y., polis merkezine götürüldü.

İfadeleri alınan E.Y. ve M.Y., tutuklanma talebiyle savcılığa sevkedildi.

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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