Doktor, muayene ettiği çocuğun babası tarafından darbedildi - Haberler
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Doktor, muayene ettiği çocuğun babası tarafından darbedildi

Doktor, muayene ettiği çocuğun babası tarafından darbedildi
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinde görevli doktor Hüseyin Akdoğan, çocuk hastayı muayene ettiği sırada başka bir doktorla konuşarak muayeneyi geciktirdiği iddiasıyla anne C.Y. ile tartıştı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde devlet hastanesinde görevli doktor Hüseyin Akdoğan, çocuk hastayı muayene ettiği sırada başka bir doktorla konuşarak muayeneyi geciktirdiği iddiasıyla anne C.Y. ile tartıştı. Bir süre sonra hastaneye gelen kadının kocası ile arkadaşı Dr. Akdoğan'ı darbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanma talebiyle adliyeye sevkedildi.

Olay, Tarsus Devlet Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre anne C.Y., rahatsız olan çocuğu Y.Y.'yi Tarsus Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Dr. Hüseyin Akdoğan, çocuğu muayene edeceği sırada iddiaya göre, diğer bir doktorla hastası hakkında kısa süreli fikir alışverişinde bulundu. Bu duruma tepki gösteren çocuğun annesi C.Y.,  Dr. Hüseyin Akdoğan ile tartıştı. Tartışmanın sona ermesinden sonra çocuğu tedavi eden Dr. Akdoğan'ın yanına bir süre sonra baba E.Y., geldi. E.Y., yanında arkadaşı M.Y ile acil servise girer girmez görevli Akdoğan ile tartışarak, darbetti. Olayın büyümesiyle özel güvenlik görevlileri araya girdi. Daha sonra gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y., ve arkadaşı M.Y., polis merkezine götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Darbedilen  Dr. Hüseyin Akdoğan, şikayetçi olurken, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sadık Emre Direk ise yaptığı yazılı açıklamada olayı kınadı.

Dr. Hüseyin Akdoğan,  "Hasta muayenesi sırasında bir hekim arkadaşımla başka bir hasta hakkında kısa süreli fikir alışverişinde bulunduk. Benim hastanın muayenesi 15 saniye kadar gecikti. Bu sırada hastanın annesi çocuğuyla ilgilenmediğim gerekçesiyle tepki gösterdi. Yaptığının ayıp ve yanlış olduğunu kendisine ilettim. Sadece muayenesinin 15 saniye aksadığını bunu abartmaması gerektiğini söyledim. Muayenesini yapıp reçetesini yazıp gönderdim. Olaydan 1 saat sonra muayene ettiğim çocuğun babası polikliniğime geldi. Önce bana küfür etmeye başladı. 'Eşime terbiyesiz diyemezsin. Sen kimsin' deyip bana küfür etti.  Yanında biri daha vardı. Bu iki kişi tarafından görev başında mesleğimi icra ederken darbedildim. Hem beyaz kod verdik hem de şikayetçi oldum. Olay şu an savcılıkta" dedi.

İfadeleri alınan E.Y. ve M.Y., tutuklanma talebiyle savcılığa sevkedildi.


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Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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