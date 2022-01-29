Doktor ihmlalinden anne karnında öldüğü iddia edilen bebeğini morgdan kucağında çıkardı

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde anne karnında ölen bebek Manavgat Devlet Hastanesi'nde sezayenla alındı. Bebeğin doktor ihmalinden öldüğünü iddia eden aile, polise şikayette bulundu. Azra ismini vermeyi düşündükleri bebeğin cansız bedenini mavi çarşafa sarılı halde hastane morgundan alan Emre Deniz, otomobiliyle mezarlığa götürdü.

Manavgat'ta oturan Selcan Deniz (26) ve Emre Deniz (21) çifti ilk çocuklarının doğum heyecanını yaşayamadan Azra ismini vermeyi düşündükleri bebeği toprağa verdi. Hamileliğin son günleri olması nedeniyle dün Manavgat Devlet Hastanesi'ne gelen çift, bebeklerinin anne karnında öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Dün akşam saatlerinde hastanede sezaryenle anne karnından alınan bebek morga konuldu. İncelemenin ardından bugün saat 09.30 sıralarında Emre Deniz ve aile üyeleri bebeği hastane morgundan aldı. Morgda mavi çarşafa sarılı bebeği kucağında otomobiline götüren Emre Deniz'in üzgün olduğu gözlendi. Aile, bebeği Hacıaliler Mahallesi'ndeki mezarlığa defnetti.

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, ailenin acısını anladıklarını ve başsağlığı dilediklerini belirtti. Deniz, "Gebeliklerde ve doğumlarda bebek ölümleri karşılaştığımız olaylardandır ve her zaman için üzücü bir durumdur. Bu olayla ilgili olarak hastane yönetimi olarak soruşturma açacağız, ihmal varsa ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacaktır" diye konuştu.