Doktor çift darbedildi

Mardin'de evli doktor çift, çocuklarını kreşe almaya gittikleri sırada usulsuz rapor almak istedikleri ileri sürülen bir hasta yakını tarafından darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Mardin Devlet Hastanesinde görevli endokrin bölümü uzmanı Dr. Davut Sakız ve eşi enfeksiyon uzmanı Dr. Ayşe Sakız, mesai bitiminin ardından kreşte bulunan çocuklarını almaya gitti.

Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesi'nde araçlarını park eden doktor çift, arkadan onları takip eden ve 10 gün önce usulsuz rapor almak istedikleri iddia edilen Cebrail B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından darp edildi.

Kafa ve vücutlarının çeşitleri yerlerinden yaralanan çift, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, darp anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

"Polisi görünce kaçmaya başladılar"

Dr. Davut Sakız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gün önce bir hastanın usulsüz rapor çıkarması için kendisine ısrarda bulunduğunu savunarak, uygun olmayacağı için rapor çıkaramayacağını ilettiğini söyledi. Sakız, şöyle devam etti:

"Sert bir şey de söylemedim. 'Kusura bakmayın ben bu raporu çıkaramayacağım' dedim. Ardından bir gün sonra geldi, ben başka bir hastayı muayenene ederken gelip beni tehdit etti. Tehditlerde bulundu. Bugün de eşimle birlikte iş çıkışı çocukları kreşten almaya giderken arabayı park ettik. Bizi takip etmişler, arkamıza park ettiler. Eşimle indikten sonra 'beni tanıdın mı?' dedikten sonra hem bana hem de eşime saldırmaya başladılar. Gördüğüm kadarıyla 2 kişiydiler. Allah'tan oradan polis geçiyordu, polisi görünce kaçmaya başladılar. Biraz daha cesaret bulsalardı polise de saldıracaklardı."

Ayşe Sakız da eşiyle birlikte çocuklarını kreşe almaya giderken saldıra uğradıklarını belirterek, "Bizi takip etmişler, arkamıza park ettikten sonra biz inince darp etmeye başladılar. Çok korktum." dedi.

"Bu bir insanlık suçudur"

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise doktorlarının 10 gün önce usulsüz bir ilaç raporu isteyen bir kişi tarafından saldırıya uğradığını kaydetti.

"Şuanda nekroloji uzmanımızın kafa ve yüzüne eşitli darp ve kesi izleri mevcut. Yine intaniye uzmanımızın vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri mevcut." diyen Yavuz, zanlının yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Saldırının adli merciler tarafından da takip edildiğini aktaran Yavuz, şöyle dedi:

"Hoşgörünün, barışın, kardeşliğin şehri Mardin'e bu olayın olması tüm sağlık çalışanlarını derinden yaralamış ve üzmüştür. Valimiz, Başsavcımız ve emniyet müdürümüz bizleri hemen arayıp olaya dahil olup takip ettiklerini bildirmişlerdir. Bu bir terör saldırısıdır, bu bir insanlık suçudur. Bizler sadece yaşatmak, insanlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için eğitim alıyoruz. Bunları gerçekleştirebilmek için canla başla çalışıyoruz. 7 gün 24 saat halkımızın hizmetindeyiz, halkımızın bize sahip çıkmasını istiyoruz."

Kaynak: AA