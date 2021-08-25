Doktor 4. doz aşıyı oldu, 12 yaşındaki oğlunu da aşıladı
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Doktor 4. doz aşıyı oldu, 12 yaşındaki oğlunu da aşıladı

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Sağlık

Doktor 4. doz aşıyı oldu, 12 yaşındaki oğlunu da aşıladı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce: "Hastalığı geçirmiş olmama rağmen 4.

Doktor 4. doz aşıyı oldu, 12 yaşındaki oğlunu da aşıladı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce:

"Hastalığı geçirmiş olmama rağmen 4. doz aşımı da vuruldum, 12 yaşındaki oğlumu da aşıladım"

"Aşı olmamak şuan da öldürüyor, hastanelik yapıyor"

SAMSUN - Samsun'da korona virüs (Kovid-19) geçirmesine rağmen 2 doz Sinovac, 2 doz da Biontech aşısı olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, "Hastanede yatan hastalarımızın ve yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğu hiç aşısız olanlar, diğer ikinci sırada gelenler ise eksik aşısı olanlardır. 12 yaşında bir oğlum var. Aşısı çıktı, onu da aşıladım. Hiç tereddüt bile etmeden. Mutlaka aşı, mutlaka aşı diyorum" dedi.

Korona virüsle mücadelede aşılama devam ederken bazı vatandaşların aşı tereddüttü devam ediyor. Hastaneye yatan vatandaşların büyük bir kısmının aşısız vatandaşlar olduğuna dikkat çeken Medicana International Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, "Yine gündem konumuz korona ve aşılar. Son aylarda koronanın delta varyantını ağırlıklı yaşıyoruz. Delta varyantındaki problem ilk başta çok koruyucu olarak kullandığımız Sinovac aşısına karşı belki güvensizlik belki de işe yaramadığı konusundaki bilgilerdir. Şu anda bakanlığın uyguladığı hem Biontech hem Sinovac devam ediyor. Hastanelerde yatmakta olan hastalarda denk geldiğimiz durum şöyledir: Yatan hastalarımızın ve yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğu hiç aşısız olanlar, diğer ikinci sırada gelenler ise eksik aşısı olanlardır. Tek aşı vurulmuş kişiler veya ikinciyi vurulmuş daha bağışıklığı tam oturmamış kişilerdir. Bu üzücü bir durumdur. Gerçekleri ortaya koyan bir durumdur. Aşı üzerindeki çalışmalar daha bitmedi gibi tartışmalar dünya üzerinde sürse bile görüyoruz ki bu aşı işe yarıyor. İnsanlar maalesef koronadan hayatlarını kaybediyorlar, sevdiklerini kaybediyorlar. Dolayısıyla biz hekimler olarak 2. aşıyı bırakın, 3. aşıyı da öneriyoruz. Bakanlığın uyguladığı protokolleri yerine getirmek 3. aşıları olmak gerekiyor" diye konuştu.

"Hastalığı geçirmiş olmama rağmen 4. doz aşımı da vuruldum, 12 yaşındaki oğlumu da aşıladım"

Korona virüsle mücadelede mutlaka aşı olunması gerektiğinin altını çizen Dr. İnce, "Yurt dışına çıkacaklar için 2. mRNA Biontech aşısı şart oldu veya olmak üzere. Kendimle ilgili örnek vereyim. Ben şu anda 4. doz aşımı da vuruldum. 2 Sinovac, 2 Biontech vuruldum. Hastalığı da geçirmiş olmama rağmen. Bu kışta hazırlıklıyız. İnşallah vakalar artmayacaktır. Artarsa hazırlık olmak adına, savaşabilmek adına, mücadele edebilmek adına kendimizi hazır hissediyoruz. Dinleyenlerimizi söylentileri bir yana bırakmalarını istiyorum. Mutlaka aşılarımızı olmamız gerekiyor. 12 yaşında bir oğlum var. Aşısı çıktı, onu da aşıladım. Hiç tereddüt bile etmeden. Alerjisi olanlar, bir takım çekingenliği olanlar aşılarını hastanelerde tercih edebilirler. Hastaneler bu konuda oldukça yoğun ve ilgili çalışmaktalar. Sorusu olanlar bize de ulaşabilirler. İnanın soruların hepsinin bir cevabı var. Aşı olmamak şuan da öldürüyor. Hastanelik yapıyor. Çok ciddi yakınlarımda tanıdığım, 20'li 30'lu yaşlardaki insanlar bile aşısızlıktan dolayı kovidle mücadele veriyorlar. Mutlaka aşı, mutlaka aşı diyorum" şeklinde konuştu.

Doktor 4. doz aşıyı oldu, 12 yaşındaki oğlunu da aşıladı
Doktor 4. doz aşıyı oldu, 12 yaşındaki oğlunu da aşıladı
Doktor 4. doz aşıyı oldu, 12 yaşındaki oğlunu da aşıladı
Doktor 4. doz aşıyı oldu, 12 yaşındaki oğlunu da aşıladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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