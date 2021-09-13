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Doğuştan yürüme engelli Mehmet yol istiyor

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Haberler | Güncel

Doğuştan yürüme engelli Mehmet yol istiyor Bozuk yolda akülü arabasını kullanamayan Mehmet Aygün, yetkililerden evlerinin yolunun yapılmasını istedi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan doğuştan yürüme engelli Mehmet Aygün, evlerinin yolunun bozuk olmasından dolayı...

Doğuştan yürüme engelli Mehmet yol istiyor

Bozuk yolda akülü arabasını kullanamayan Mehmet Aygün, yetkililerden evlerinin yolunun yapılmasını istedi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan doğuştan yürüme engelli Mehmet Aygün, evlerinin yolunun bozuk olmasından dolayı akülü arabasını kullanamıyor. Mehmet, yolun yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

İlçeye bağlı Alibozlu Köyü'nde yaşan 20 yaşındaki Mehmet Aygün'e doktorlar tarafından doğuştan yürüme engelli teşhisi konuldu. Yürüyemediği için arkadaşları gibi oyunda oynayamayan Mehmet'e İstanbul'dan hayırsever bir vatandaş akülü araba hediye etti. Köylerinde çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet, kendisine hediye edilen akülü arabasını evlerinin yolunun bozuk olmasından dolayı kullanamadı. Bunun üzerine kendisine hediye gelen akülü arabanın sevincini yolun bozuk olmasından dolayı yaşamayan Mehmet Aygün, yetkililere seslendi. Evlerinin önündeki yolun bozuk olmasından dolayı akülü arabasını kullanmadığını belirten Mehmet, yetkililerden yolun yapılmasını istedi.

Hediye olarak gönderilen akülü arabayı yolun bozuk olmasından dolayı Mehmet'in kullanamadığını söyleyen baba Yusuf Aygün, "Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Alibozlu Köyü'nde oturmaktayım. Mehmet'in babasıyım. İstanbul'dan bir abimiz Mehmet'e akülü bir araba gönderdi. Yolumuz bozuk olduğu için oğlum arabayı kullanamıyor. Yetkililerden ricada bulunuyorum. Yolun yapılmasını istiyoruz. Yolumuz yapılırsa çocuğumda mutlu olur ailesi olarak biz de mutlu oluruz" diye konuştu.

Doğuştan yürüme engelli Mehmet yol istiyor

Doğuştan yürüme engelli Mehmet yol istiyor

Doğuştan yürüme engelli Mehmet yol istiyor

Doğuştan yürüme engelli Mehmet yol istiyor
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