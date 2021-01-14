Doğuştan otizmli olan çocuğa kargocunun darp ettiği iddiası

Doğuştan otizmli olan çocuğa kargocunun darp ettiği iddiası -Anne Saniye Saka: "Otizmli çocukların da dışarıya çıkma hakkı var" Antalya'nın Serik ilçesinde bahçede oynayan otizmli çocuğun kargo şirketi çalışanı tarafından darp edildiği ileri sürüldü.

Doğuştan otizmli olan çocuğa kargocunun darp ettiği iddiası

-Anne Saniye Saka: "Otizmli çocukların da dışarıya çıkma hakkı var"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bahçede oynayan otizmli çocuğun kargo şirketi çalışanı tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Güvenlik kameralarını izleyen aile polise gidip şikayetçi oldu.

Serik ilçesine bağlı merkez mahallesinde otizmli 10 yaşındaki K.S. bahçede oyun oynarken, kargo çalışanı tarafından darbedildiği iddia edildi. İddiaya göre olay, kargo çalışanın otizmli çocuğun onu telefon ile görüntülerini çektiğini sanmasıyla meydana geldi.

KOMŞULAR HABER VERDİ

Görüntülerinin çekildiğini sanan kargo çalışanı, 10 yaşındaki otizmli K.S'ye kızarak darbetti. Olayı gören komşular otizmli çocuğun ailesine haber verdi. Aile olay yerine geldiğinde kargocuyu bulamayınca güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Kamera görüntülerinde otizmli çocuklarının darbedildiğini gören aile, polise gidip şikayetçi oldu.

"HASTAYSA DIŞARI ÇIKMASIN"

K.S'nin annesi Saniye Saka, "Kargocu, komşulara hastaysa dışarı çıkmasın demiş. Otizmli çocukların da dışarıya çıkma hakkı var. Toplumdan duyarlılık bekliyorum" dedi.

TELEFONDA FOTOĞRAF BULAMADILAR

Anne Saniye Saka, " Her zaman olduğu gibi oğlumu bahçeye gönderdim. Oyun oynuyor, hiçbir sorunu yok burada. Komşularla da çok iyiyiz. Güvendim, tehlikenin dışarıdan geleceğini hiç bilemezdim. Komşular anlattı, yetişene kadar kaçmış zaten kargocu. Oğlumun logolara karşı takıntısı var zaten. Belki logosuna bakmış olabilir. Bir şey dikkat çekmiş olabilir. Resim çekme takıntısı da var. Yani koşup darbetmesine hiç gerek yoktu. Telefonu bir yere saklamış korkmuş herhalde. Benim gördüğüm elinde yoktu. Sonradan bir yere saklamış korkudan. Telefonun içinde resim filan bulamadık zaten. Görüntüyü görünce zaten elim ayağım boşaldı zaten. Bütün 7 yıllık emeğim heba oldu. Topluma kazandırmak için 7 yıl boyunca kendimi ona adamıştım. Dışarıyla iletişimimi bile kesmiştim. Dünkü olayda çocuğun dışarıya karşı tepkisi de değişecek. Dışarıya çıkarken korkacak. Ben toplumdan duyarlılık bekliyorum. Ben oğlumu nasıl dışarıya çıkaracağım nasıl dışarıya çıkacak. Komşulara demiş ki kargocu 'hastaysa dışarı çıkmasın' demiş. Otizmli çocukların da dışarıya çıkma hakkı var. Toplumdan duyarlılık bekliyorum. Şu an elim ayağım titriyor" diye konuştu.

"CEZASI NEYSE VERİLSİN"

Baba Hakan Saka, "Komşumun bana kamera kayıtlarının olduğunu söyledikten sonra bende incelemesini yaptım hemen. Aldık görüntüleri emniyete gittik. Emniyette suç duyurusunda bulunduk. Şikayetçi olduk. Gerekli işlemler şu anda yapılıyor. Neyse cezası verilsin. Sonuna kadar arkasındayız çocuğumuzun, gereken yapılsın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DEMİRCİ