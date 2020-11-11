Doğuş'un eşi Xoşqedem Hidayetqızı kimdir? Xoşqedem Hidayetqızı kaç yaşında, nereli?

Azeri gazeteci ve sunucu olan Doğuş'un eşi Xoşqedem Hidayetqızı kimdir? Xoşqedem Hidayetqızı kaç yaşında, nereli?

Şarkıcı Doğuş ile evliliği ile tanıdığımız ünlü gazeteci Xoşqedem Hidayetqızı kimdir? Xoşqedem Hidayetqızı kaç yaşında, nereli?

DOĞUŞ'UN EŞİ XOŞKEDEM HİDAYETKIZI KİMDİR?

Xoşkedem Hidayetkızı, 13 Ocak 1974 doğumlu. Ülkesinde Sen Tek Değilsin isimli program yapan Doğuş'un eşi Azerbaycan'ın en ünlü kadın spikerlerinden biridir. Savaş Muhabiri, Gazeteci, Sunucu; Televizyoncu, yapımcıdır. Doğuş ile olan evliliği de ülkesindeki şöhretini artırdı. Çift yarı zamanlı olarak iki ülke arasında mekik dokuyarak zor bir ilişkiyi devam ettiriyorlar. İkizlerin doğumunun ardından çift İstanbul'da yaşamaya başladı.

DOĞUŞ KİMDİR?

Doğuş, 30 Haziran 1974'te Almanya'da doğdu. Aslen Rize, İkizdereli olan şarkıcı 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. 4 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Aile içi sorunlarından dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı. Çeşitli zorluklarla karşılaştı. Adını "Doğuş" olarak değiştirdi. Survivor'da yarıştı. 2014 yılının Kasım ayında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendi, ikiz çocukları var.