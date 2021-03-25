Ünlü şarkıcı Doğuş, yeni projesi için kolları sıvadı
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Ünlü şarkıcı Doğuş, yeni projesi için kolları sıvadı

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Uzunca bir süredir sessizliğini koruyan şarkıcı Doğuş, yakın zamanda genç yeteneklerle ünlü isimleri bir araya getirip, kendi şirketi bünyesinde düet çalışmasına imza atacak.

Bir döneme damga vuran hit şarkıları ile tanınan ünlü sanatçı Doğuş, yakın zamanda açtığı kendi şirketi DaaX Production bünyesinde yapacağı yeni projesini duyurdu.

DÜET ÇALIŞMASINA İMZA ATACAK

Genç yeteneklerin yanı sıra birçok ünlü ismi aynı çatı altında buluşturacak olan Doğuş, bir araya getireceği isimlerle düet çalışmasına imza atacak. Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl haziran ayında piyasaya çıkan "5'li" isimli albümünü çıkarmıştı. Albüm sonrası 46 yaşındaki şarkıcı, "Albüm güzel gidiyor. Pandemiye rağmen güzel işler alıyorum. Eylül sonuna kadar altı sahnem daha var" demişti.

Ünlü şarkıcı Doğuş, yeni projesi için kolları sıvadı

Kaynak: Snob Magazin

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