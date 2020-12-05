Son dakika haber: Çocukluk hayalini doğup büyüdüğü tarihi mahallenin belgeselini çekerek gerçekleştirdi

Son dakika haber... Kayseri'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 38 yaşındaki Hayrettin Doğan, doğup büyüdüğü ve tarihle iç içe olan Tavlusun Mahallesi'nin belgeselini çekerek, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kayseri'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 38 yaşındaki Hayrettin Doğan, doğup büyüdüğü ve tarihle iç içe olan Tavlusun Mahallesi'nin belgeselini çekerek, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kentteki bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Doğan, tarihi sokaklarında, üzüm bağlarında adeta her bir köşesinde hatıralarının bulunduğu Tavlusun'un, henüz küçük yaştayken belgeselini çekmeye karar verdi.

Aradan geçen yıllara rağmen hayalinden vazgeçmeyen Doğan, Ermenilerin, Rumların ve Türklerin yıllarca dostluk içinde yaşadığı tarihi mahallenin belgeselini çekip insanlara burada yaşanmış güzellikleri yansıtmak için kolları sıvadı.

Doğan, işten kalan zamanlarında ve izin günlerinde, yaklaşık 8 ay süren çalışma sonucu "Medeniyetlerin Beşiği Tavlusun" adını verdiği belgeselini tamamladı.

Tavlusun Mahallesi'nin genel görüntüsü, geçmişte burada yaşayıp hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve bölge halkının ileri gelenlerinin röportajları da belgeselde yer alıyor.

Belgeselin yönetmen ve yapımcısı Doğan, AA muhabirine, bu belgeselle geçmişten günümüze Tavlusun Mahallesi'nin tüm güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılacağını söyledi.

"Tavlusun'un bu güzelliğini yansıtmak istedik"

Çocukluğunun geçtiği mahallenin belgeselini hazırladığını için mutlu olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Büyüyünce buranın belgeselini yapayım diye bir çocukluk hayalim vardı. Belgeseli ahde vefa olarak yapmayı planlamıştım. Öncelikle ekipmanlarımı aldım ve ön provasını yaptık. Kayseri, Ankara ve İstanbul'da yaşayan buranın ileri gelenleri ile söyleşi gerçekleştirdik. Eski fotoğraflara ve görüntülere ulaşarak bunları bir araya getirdik. Şimdi bu belgeseli yayına vereceğiz. Köyün ileri gelenlerine sunum da yapacağız. Bizden önce burada yaşan Ermeni, Rum ve Müslüman Türklerin bir arada yaşadığını da vurgulamak, Tavlusun'un bu güzelliğini de yansıtmak istedik."

Belgesel için yöre halkından teşekkür aldığını anlatan Doğan, ahde vefa göstermek için bu işi yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

Belgesel çekimlerinin çok keyifli geçtiğini aktaran Doğan, "15 kişilik bir ekip çalıştık. Kayseri'de ben vardım. İstanbul'da Fatih Koçak, Ankara'da Serdar Koç çalıştı. Belgesel için müzik de yapıldı. Havadan çekimler de yapıldı. Belgesel, 1 saat 20 dakika sürüyor.

Çekimlerimiz yaklaşık 8 ay sürdü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün