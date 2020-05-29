Doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadının ailesine yardım yapılacak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde dün doğum yaptığı gerekçesiyle taksiden indirilen kadın ve ailesine, 1 yıl süreli ekonomik destekte bulunulması ve ev koşullarının düzenlenmesi için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, taksi sürücüsü M.B'nin doğum yaptığı gerekçesiyle taksisinden indirdiği kadın için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, dün basın yayın organlarında çıkan haberler doğrultusunda, Suriye uyruklu Ayşe Haşim ve eşi Mahmut Haşim'in ikametlerinde ziyaret edildiği, yaşanan üzücü olayla ilgili olarak "geçmiş olsun" dilekleri iletildiği belirtildi. Türkçe bilmedikleri için Mahmut Haşim'in eniştesi tercümanlığında yapılan ziyarette, ailenin durumu hakkında bilgi alındığı aktarıldı.

1 YIL SÜRELİ DESTEK SAĞLANACAK

Açıklamada, şunlar kaydedildi :"Eş Mahmut Bey'in gündelik işlerde çalışarak ihtiyaçlarını karşıladıkları bilgisi öğrenilmiştir. Ayşe Haşim, eşiyle olan bu evliliğinden 2016 yılında Muhammed, 2017 yılında Abdullah ve bu yıl da Ömer isimli çocuklarının dünyaya geldiğini ifade etmiştir. Ayşe Haşim, kendisinin ve bebeğinin durumunun iyi olduğunu belirtmiş, ev koşullarının yetersiz olduğunun görülmesi üzerine aileye Müdürlüğümüz tarafından 1 yıl süreli ekonomik destek ve ev koşullarının düzenlenmesiyle ilgili destek sağlanması yönünde çalışma başlatılmıştır."

Görüşme esnasında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanun kapsamında aileye gerekli bilgilendirme de yapıldığı bildirildi.