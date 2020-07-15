Doğum vakasından dönen ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Diyarbakır-Eğil yolunda ambulans, doğum vakası dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.
15.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:00
Diyarbakır-Eğil yolunda ambulans, doğum vakası dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada, ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saat 22.45 civarında Diyarbakır-Eğil kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 ABA 603 plakalı ambulans, doğum vakası dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA