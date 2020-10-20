Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı

Brezilya'da sezaryenle doğum yapacağı söylenen genç anne adayı, doktorların ani karar değişikliği ile normal doğuma alındı. Bir hayli zor geçen doğum sırasında bebeğin kapası koptu, vücudu ise anne rahminde kaldı.

Brezilya'da ismi açıklanmayan 26 yaşındaki bir anne, doğum için Belem şehrindeki Santa Casa de Misericordia hastanesine kaldırıldı. Kadının sezaryen ile doğurması gerekirken, hastane çalışanları bebeği doğal yollarla dünyaya getirmeye çalıştı. Anne rahminde sıkışan bebeğin kafası kopup yere düştü. Bedenin geri kalan kısmı ise sıkıştığı yerden ameliyatla çıkarıldı.

3 SAAT BEKLEMİŞLER

Bebeğini kaybeden kadının akrabası Amanda Vieira, doktorların ceninin sağlık problemleri nedeniyle sezaryen ile alınması gerektiğini söylemelerine rağmen, doğum servisindeki personelin normal doğum ısrarının bu duruma sebebiyet verdiğini söyledi. Polis, kadını hastaneye yollayan doktorun raporuna rağmen doğum servisindeki personelin kadını sezaryene almak yerine üç saat boyunca normal doğum için uğraşmış olduğunu belirtti.

KALAN KISMI AMELİYATLA ÇIKARILDI

Eşinin sekiz aylık hamile olduğunu, doğum sancısı tutunca ambulansla kendi doktorlarına gittiklerini, kendi doktorlarının bebeğin sezaryenle dünyaya getirilmesi gerektiğini söyleyen acılı eş; tüm ısrarlara rağmen doğum servisi personelinin karısını doğal yollarla doğurması için üç saat bekletip doğum odasına aldıklarını söyledi. Kadının doğumda zorlandığı ve bebeğin annesinin rahminden çıkarılırken kafasının kopup düştüğü öğrenildi. Daha sonra bebeğin vücudunun geri kalanı annenin rahminden ameliyatla çıkarıldı. Annenin yaşadığı olaydan sonra büyük şok yaşadığı ve hala tedavi altında tutulduğu belirtildi. Öte yandan hastane hakkında soruşturma açıldı.