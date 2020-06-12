Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Doğum gününe sayılı günler kalan Eda Ece, arkadaşlarında ve takipçilerinden bir hediye istemeyerek kanser hastaları adına bağış kampanyası başlattı.

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oynayan Eda Ece, 20 Haziran 30. yaşını kutlayacak. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan oyuncu, doğum gününde özel hediye kabul etmeyeceğini bunun yerine Türk Kanser Derneği'ne açtığı bağış kampanyasına destek yapılmasını istedi.

"KANSER TEDAVİSİ GÖRENLERE UMUT OLMAK İSTİYORUM"

Konuyla alakalı Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Hepinize merhaba. Bu sene doğum günümde Türk Kanser Derneği'nde bir bağış kampanyası açtım. Sevenlerimden ve yakınlarımdan, kanser tedavisi gören ve imkanları kısıtlı yetişkin ve çocuklara umut olmalarını istiyorum. Kanser tedavisi sürecinden geçmek yeterince zorken, bir de imkanlarınızın kısıtlı olması bu süreci çok daha zor yapıyor, lütfen desteğinizi esirgemeyin."

"ÖNEMLİ OLAN BENİM DOĞMAM DEĞİL, BİRBİRİMİZE DESTEK OLMAK"

"Kampanya doğum günü tarihim olan 20 Haziran'a kadar açık kalacak. Gönlünüzden gelen neyse o az ya da çok. Bunun ne kadar olduğuyla hiçbir ilgisi yok. Benimle beraber kanser tedavisi görenleri mutlu etmek isterseniz,çok sevinirim. İyi ki doğdun der annem ama benim doğmam değil önemli olan, bu hayatta birbirimize destek olmak. Kampanyanın linkini profilime bırakıyorum. Bağışta bulunan herkese şimdiden destekleri için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

Öte yandan güzel oyuncu şimdilerde bir süredir aşk yaşadığı Buğrahan Tuncer ile Bodrum'da tatil yapıyor.