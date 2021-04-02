Doğum günü mesajları! En içten, sade, anlamlı doğum günü mesajları!
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Doğum günü mesajları! En içten, sade, anlamlı doğum günü mesajları!

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Doğum günü mesajları! En içten, sade, anlamlı doğum günü mesajları!

Hatırlanmak her zaman kişiyi iyi hissettirir. Sevdiklerinize onları hatırladığınızı göstermek için en güzel doğum günü mesajları! Doğum günü mesajları! En içten, sade, anlamlı doğum günü mesajları!

En özel anlardan biri olan ve hatırlanması kişiyi mutlu edecek Doğum günü mesajları! En içten, sade, anlamlı doğum günü mesajları! Sizin için en güzel, anlamlı, kısa doğum günü mesajları haberimizde.

DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Dalgalar vuruyor sahile, yıldızlar parlıyor sonsuz mavide, ben de bitmez sevgimle koşuyorum hep gecelerde. Doğum günün kutlu olsun..

Yeni bir yıla başlarken, sağlık ve mutluluk diliyorum. Acıların, felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice yıllara…

EN ANLAMLI DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Seni tanıdığım için kendimi dünyanın en şanslı insanı olarak hissediyorum. Seninle birlikte geçirdiğimiz günler benim için her zaman. Bugün ise senin en özel günün. Doğum günün kutlu nice mutlu yıllara…

Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın ve dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. İyi ki doğdun.

EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Zaman çok kısa, her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı, bu hayati tüm güzellikleriyle yaşamanı istediğimi bilmeni istiyorum. Nice yaşlara, doğum günün kutlu olsun.

Yeni yaşında da seninle kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmeden pes etmeyeceğiz dostum. Nice güzel yıllara, iyi ki doğdun.

Umarım doğum günün ileride yaşayacağın mutlu ve güzel anların ilk günü olur. Yeni yaşında hayatındaki en her şey daha iyi gider ve yüzündeki gülümseme eksik olmaz. Doğum gününü en içten dileklerim kutluyorum.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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