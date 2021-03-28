Doğum günü kutlamasında başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, hayatını kaybetti
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Doğum günü kutlamasında başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, hayatını kaybetti

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ta katıldığı bir doğum günü kutlamasında başından vurularak ağır yaralanan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı 28 yaşındaki Özlem Salkım, 24 Mart tarihinde doğum günü kutlaması esnasında silahla başından vurularak ağır yaralanmıştı. Sorgun ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Savcı Salkım, Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

3 gündür yoğun bakım servisinde hayat mücadelesini sürdüren Salkım'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcı Salkım'ın cenazesinin Yozgat Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sonrası Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı basın açıklamasında olayın kazara yaşandığını ileri sürmüştü.

Doğum günü kutlamasında başından vurulan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, hayatını kaybetti

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Damla Çelikli
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