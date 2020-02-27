Doğukan Medetoğlu, 'Bunca Zaman' ile sevenlerinin karşısına çıktı

27.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:42

Söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliğiyle ses getiren işlere imza atan Doğukan Medetoğlu, yeni bir single hazırladı. Söz ve müziği Medetoğlu'nun imzasını taşıyan "Bunca Zaman" adlı çalışma, Ypsilon Musix etiketiyle dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

LİSTELERE DAMGA VURACAK





Prodüktör ve aranjörlüğünü Volga Tamöz'ün üstlendiği "Bunca Zaman", bir ayrılık hikayesini anlatan duygusal bir çalışma. Doğukan Medetoğlu, "Müzik listelerine damga vuracak" dediği şarkıya etkileyici bir de klip çekti. Klibin yönetmen koltuğunda ise Murat Joker oturdu.





BESTE FABRİKATÖRÜ





Doğukan Medetoğlu önceki single'larıyla da beğeni toplayan bir isim. "Sevemiyorum", "Kendine Gel" ve "Keman" şarkıları çok beğenilen Medetoğlu'nun müzik dünyasına damga vuran pek çok şarkıda imzası var. Bengü ve Hakan Altun'un sevilen şarkısı "Sanki"nin söz ve müziğini de yapan Doğukan Medetoğlu, kendi bestelediği "Yorma" şarkısında da Bengü'yle düet yaptı. ENBE Orkestrası'nın müzikleriyle öne çıkan şarkı, yayınlandığı 2018 yılının en sevilen şarkıları arasına girdi.