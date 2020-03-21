Doğukan Manço'dan #evdekal partisi!
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Doğukan Manço, Magazin

Doğukan Manço'dan #evdekal partisi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü sebebiyle sağılığımızı korumak için evde kaldığımız bu günlerde DJ ve prodüktör Doğukan Manço dün gece evinin kapılarını Instagram hesabından takipçilerine açtı.

21.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:00
Doğukan Manço'dan #evdekal partisi!

Geçirdiğimiz zor günlerde karşılıklı moral bulmak için set başına geçen Doğukan Manço, "İlk yayınım, teknik detayları test etmiş olduk, ev halimizle evleri biraz renklendirmek istedim, çok güzeldi.

Yüzümüz güldü. Müzik hepimizin moraline iyi geliyor. Solist arkadaşlarım da şahane yayınlar yapıyor. Ben de sahneyi çok özledim ama sağlığımız için evde kalmaya devam. Şimdilik evdeki sahnedeyiz." diyerek performanslarına sosyal medya hesabından devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Snob Magazin

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Haber Yorumları (1)
ZİYAA: Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.
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