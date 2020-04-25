Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan'da çocuklara gönderdiği kitapçıkla ilgili, "Alevi vatandaşlarımız Müslümandır, Aleviliğin İslam dışı başka bir din olarak görülmesini kesinlikle kabul etmezler. Bu bir Amerikan projesidir" ifadesini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İBB'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara gönderdiği kitapla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Alevi vatandaşlarımız Müslümandır, Aleviliğin İslam dışı başka bir din olarak görülmesini kesinlikle kabul etmezler. Alevi de biziz, Sünni de biziz, hepimiz Türk milletiyiz. Bu bir Amerikan projesidir" ifadesini kullanan Perinçek, Alevi vatandaşların Muhammedi ve Müslüman olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE BUGÜN AYRIŞMAYACAKTIR"

İBB'nin konuya ilişkin açıklama yapması gerektiğini ifade eden Perinçek, bunların hiçbirinin çocuklara hitap etmediğini belirtti. Perinçek, "Sonuç itibarıyla Türkiye'nin içine girdiği bu koşullarda, ABD'nin hesabına bazı sonuçlar üretme hayalleri var, planlar var, fesatlar ve fitneler var. Türkiye bugün ayrışmayacaktır, kenetlenecektir" değerlendirmesinde bulundu.