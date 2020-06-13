"Doğu'nun K2'si" Tekelti Dağı yeniden dağcıları ağırlıyor
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"Doğu'nun K2'si" Tekelti Dağı yeniden dağcıları ağırlıyor

Dağcıların gözdelerinden, Iğdır'daki Tekelti Dağı, normalleşme sürecinin başlamasıyla kafileleri ağırlamaya başladı.

13.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:33

Dağcıların gözdelerinden, Iğdır'daki Tekelti Dağı, normalleşme sürecinin başlamasıyla kafileleri ağırlamaya başladı.

Tuzluca ilçesinde bulunan 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı'na, yeni tip koronvirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle dağcılar büyük ilgi gösterdi.

Dünyanın en büyük ikinci dağı olan K2'ye benzetilen ve "Doğu'nun K2'si" olarak adlandırılan Tekelti'ye gelen dağcılar, 3 aydır tırmanışa kapalı olan dağa yürüyüş gerçekleştirdi.

Yaklaşık 3 saatlik teknik tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaşan grup, uzun bir aradan sonra Tekelti Dağı'nın zirvesine varmanın sevincini yaşayarak bayrak açtı.

"Artık kendimizi dağlarda bulacağız"

Kafilede yer alan 5137 Ağrı Dağı Arama Kurtarma Doğa ve Spor Kulübü (5137-ADAK) sporcularından Volkan Mikyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğa sporları kulübü olarak, Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı bu zorlu süreçten sonra tekrar dağlarda olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu sıkıntılı sürecin ardından hayatın tekrar normale geçmeye başladığını anımsatan Mikyas, "Ekip olarak bu sürecin ilk tırmanışını Tekelti Dağı'na yaptık. Doğayı çok seviyoruz, doğada hayat var. Spor yapmak çok güzel, spor sağlık demektir. Artık kendimizi dağlarda bulacağız, tüm dağcı arkadaşları da bekleriz." dedi.

Dağcılardan Murat Akkuş ise uzun bir aradan sonra tekrar doğada olmanın sevinci içerisinde olduklarını belirterek, "Uzun bir aradan sonra Iğdır'ın meşhur olan ve kentin simgelerinden biri olan Tekelti Dağı'na tırmandık. Bu arada, bu süreçten sonra bu dağa çıkan ilk ekip olma mutluluğunu da yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Sinan Kalem de 3 aylık salgın sürecinden sonra doğada olduklarını ifade ederek, yapılacak en iyi sporun doğa sporu olduğunu ve herkesin doğa sporları yapması gerektiğini aktardı.

'Doğu'nun K2'si' Tekelti Dağı yeniden dağcıları ağırlıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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