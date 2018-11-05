Doğu'nun Boğaz Köprüsü'nden 2 Milyondan Fazla Araç Geçti

2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Nissibi Köprüsü'nden 3,5 yılda 2 milyon 245 bin araç geçti.

Nissibi Köprüsü Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere Güneydoğu'nun Batı'ya açılan kapısı haline gelirken, köprüyle Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır yolu 60 kilometre kısaldı. Yıllarca feribot ve teknelerle güçlükle sağlanan geçiş, Nissibi Köprüsü'yle konforlu hale geldi. Geçiş için saatlerce feribot bekleyen vatandaşlar köprü sayesinde artık 1 dakikada karşıya geçebiliyor. 'Doğu'nun Boğaz Köprüsü' olarak tanımlanan Nissibi Köprüsü uzakları yakın ederek bölge halkına büyük kolaylık getirdi. İki gidiş iki geliş olmak üzere dört şeritten oluşan 610 metre uzunuluğundaki köprüden günlük ortalama bin 800 aracın geçtiği öğrenildi. Yolun köprü sayesinde 60 kilometre kısalması nedeniyle kamyon, tır gibi ağır vasıtalar da bu güzergahı kullanmayı tercih ediyor.

Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu

Adıyaman'ı 'çıkmaz sokak' olmaktan kurtaran Nissibi Köprüsü bölge halkına büyük kolaylık sağladı. Doğu ile batı illeri arasında köprü olan Nissibi, Adıyaman'ın Doğu'ya açılan kapısı oldu.

Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya köprünün yapılmasıyla birlikte ulaşımın kolaylaştığını belirterek, "Daha önceden ulaşım çok güçlükle sağlanıyordu. Bu köprü yapıldıktan sonra kültürel anlamda akrabalık bağlarımız pekişti. Çünkü her iki yakada da bizlerin köklü aile bağları var. Köprü bu bağları yeniden tazeledi. Doğu ve Güneydoğu'yu Batı'ya bağlayan en önemli köprülerden birisidir" diye konuştu.

Eyfel Kulesi'ndeki kadar çelik kullanıldı

Tasarımı ve yapımı yüzde 100 yerli olan Nissibi Köprüsü teknik özellikleri ile dikkat çekiyor. Eyfel Kulesi'nde yaklaşık 7 bin ton çelik kullanılırken, Nissibi Köprüsü'nde ise 6 bin ton çelik kullanıldı. Türkiye'nin deprem kuşağında bulunmasından dolayı Nissibi Köprüsü en ağır deprem senaryosuna göre tasarlandı. DDanimarka'da özel bir laboratuvarda tam ölçekli rüzgar tüneli testi yaptırılan Nissibi Köprüsü'nün yükleme testleri ise Türkiye'deki üniversiteler tarafından yapıldı. Köprünün pilonlarına ve tabliyeye yerleştirilen 28 sensörle sıcaklık, rüzgar hızı, rutubet, deprem, ivme gibi parametler 365 gün 24 saat izleniyor.

610 metrelik Nissibi Köprüsü'nün 96 metre yüksekliğinde pilonları bulunuyor. 24 buçuk metre genişliği olan köprü 80 milyon TL'ye mal oldu. - ADIYAMAN