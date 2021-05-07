Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" sürecinin sekizinci gününde sessizlik hakim
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" sürecinin sekizinci gününde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın sekizinci gününde tedbirlere uyuluyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın sekizinci gününde tedbirlere uyuluyor.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kentte, polis ve jandarma ekipleri, kısıtlamadan muaf olan kişilere ve işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli'de Kent Meydanı, Fethiye ve İstiklal caddeleri, Yürüyüş Yolu, Yenicuma ile Fevziye camilerinin parklarında sessizlik yaşanıyor. Bazı caddelerde kısıtlamadan muaf olan az sayıda kişi bulunuyor.

Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da ise cadde ve sokaklarda tedbirlere uyulduğu görülüyor.

Farklı yerlerde uygulama noktası oluşturan kolluk kuvvetleri, trafikteki sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma' sürecinin sekizinci gününde sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma' sürecinin sekizinci gününde sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma' sürecinin sekizinci gününde sessizlik hakim
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de 'tam kapanma' sürecinin sekizinci gününde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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