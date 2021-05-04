Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" sürecinin beşinci gününde sessizlik hakim
Sakarya'daki boş meydan, cadde ve sokaklardan detaylar Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde hareketlilik yaşanmadı.
Sakarya'daki boş meydan, cadde ve sokaklardan detaylar Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde hareketlilik yaşanmadı.
Muafiyeti bulunanlar, ana arterlerde kısmi hareketliliğe neden oldu.
Emniyet ve jandarma ekipleri, denetimlerini sürdürerek sokağa çıkanların izin muafiyetlerini kontrol ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz