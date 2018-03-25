Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der) Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, "Türk-Kürt kardeşliğini İslam ortak paydasında buluşturmak maksadıyla bu çalışmayı tamamlayacağız." dedi.

Din-Bir-Der, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) tarafından hayata geçirilen "Doğu Karadeniz-Güneydoğu Anadolu Kardeşlik Projesi" kapsamında, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun'un yanı sıra Erzincan'dan gelen 50 üniversite öğrencisi ve bazı din görevlileri, merkez Arapkent Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Ardından grup, Hasankeyf tarihi camilerini gezdi.

Din Görevlileri Birliği Derneği Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, AA muhabirine, proje kapsamında öğrencilerin ilk olarak Diyarbakır ve Mardin'i gezdiklerini söyledi.

Türk-Kürt kardeşliğini İslam ortak paydasında buluşturma amacıyla bu çalışmayı tamamlayacaklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Buradan da Siirt ve Bitlis'e giderek oradaki gençlerimizle buluşacağız. Temmuz ayında da buradan Karadeniz'e gençlerimizi götüreceğiz. Kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz zaman şeytanlar aradan çıkar. Ülkemizde bu birlik ve beraberliği sağladıktan sonra Müslümanların arasında da birlik ve beraberliği sağlayacak adımları atmayı hedefliyoruz."

Karadeniz'den gelen öğrencileri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren MEDAV Batman Şubesi Başkanı Tahir Baran, "Proje kapsamında insanlar birbirlerine sarılıyor aynı zamanda tarihi yerleri de görme fırsatı buluyorlar." ifadelerini kullandı.

"Burada kardeşlik ortamını gördük"

Samsun'dan gelen öğrencilerden İzzet Gür, bölgeyi gezdikten sonra sosyal medya üzerinde oluşturulan algının gerçeği yansıtmadığını gördüklerini söyledi.

Bölge insanının sevgisini gördüklerini dile getiren Gür, "Burada geldik elhamdülillah kardeşlerimizle kucaklaştık. İslam kardeşliğinin burada tahakkuk ettiğini gördük. Kardeşliğin edebiyatının yapılamayacağını, yaşanılabilir bir kavram olduğunu burada gördük." dedi.

Karadenizli öğrencilerle hasret giderdiklerini belirten Batmanlı öğrencilerden Zeyd Arıç ise "Trabzon'dan, Rize'den, Samsun'dan gelen kardeşlerimizi ağırladık. Onlara buranın kardeşlik bölgesi olduğunu ve buranın batıya aksettirildiği gibi bir yer olmadığını gösterdik." diye konuştu.