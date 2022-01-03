DOĞU KARADENİZ'DE 217 KÖY YOLU KARDAN KAPANDI; 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL

RİZE (DHA) - DOĞU Karadeniz'de etkili olan kar yağışıyla 217 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, Ordu ve Giresun'da 5 ilçede eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. Kar yağışının etkili olduğu Rize'nin Ayder Yaylası'nda ise güzel görüntüler ortaya çıktı.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, etkisini gösteren soğuk havayla birlikte dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon'un yüksek kesimli ilçelerinde bazı köy yolları, ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle Artvin'de 108, Gümüşhane'de 4 ilçede 32, Giresun'da 5 ilçede 40, Bayburt'ta 2 ilçede 7, Rize'de 4 ilçede 30 köy yolu, ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Kara yolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

5 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bölgenin yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı eğitimin aksamasına da neden oldu. Kar yağışı nedeniyle Ordu'da Akkuş, Gürgentepe ile Mesudiye ilçelerinde, Giresun'da ise Çamoluk, Alucra ilçelerinde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

AYDER YAYLASI'NDA 40 SANTİMETRE KAR

Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Yaylada kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaşırken, belediye ve Karayolları ekipleri yolu sürekli açık tutmak için çalışma yürüttü. Kar tatili için yaylaya gelenler otomobil şambrelleri ile kayak yaptı, kar topu oynayarak keyifli anlar geçirdi. Kar yağışı altında yaylada yürüyüş yapanlar da selfie ve fotoğraf çektirdi. Yaylada kar yağışı ile birlikte ortaya güzel görüntüler çıktı.